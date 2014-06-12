Напередодні ЧС в Бразилії працівники трьох аеропортів оголосили страйк

Часткова страйк почався в ніч з середи на четвер за місцевим часом, повідомляє Р-спорт.

У ньому візьмуть участь співробітники Міжнародного аеропорту Галеан, а також аеропортів Сантос-Дюмон та Жакарепагуа.

Організаторами страйку стали профспілки, що вимагають підвищення зарплат на 5,6%. Раніше трибунал по трудових спорах постановив, що у страйку можуть брати участь максимум 20% штатного персоналу об'єктів авіатранспорту, в іншому випадку порушникам загрожують великі штрафи. Представники профспілок, в свою чергу, заявили, що персонал аеропортів буде виконувати 80% від звичайного обсягу надаваних послуг.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня у Сан-Паулу матчем Бразилія - Хорватія відкриється ЧС-2014. Частина вболівальників повинна вилетіти в Сан-Паулу з Ріо-де-Жанейро саме в цей день.