Федерація плавання України сформувала команди на чемпіонати Європи та світу

Команди було сформована за результатами Кубка України з плавання на відкритій воді, який завершився в Одесі, повідомили УНІАН в прес-службі Федерації плавання України.

На чемпіонаті Європи у Берліні виступатиме команда з шести спортсменів – дворазовий чемпіон Всесвітньої універсіади та фіналіст Олімпійських ігор Ігор Червинський, чемпіон Всесвітньої універсіади та фіналіст Олімпійських ігор Ігор Снітко, багаторазові чемпіони України Кирило Швець, Володимир Воронько, Данило Середа та Ксенія Скрипель.

За словами старшого тренера з плавання на відкритій воді Федерації плавання України Юрія Вереітінова, цього року на чемпіонат Європи у Берлін Україна везе свій найбільший склад команди. «Зазвичай, на чемпіонаті Європи ми виступаємо у складі чотирьох спортсменів, цього разу Україну представлятиме шестеро плавців. У нашій команді присутні як досвідчені спортсмени, які неодноразово виступали на міжнародних змаганнях, такі як Ігор Червінський та Ігор Снітко, так і молоде покоління плавців, для яких участь у чемпіонаті Європи буде першим міжнародним досвідом», - відзначив тренер.

На чемпіонаті Європи серед юніорів у Загребі виступатимуть Вадим Гриценко, Ганна Шевченко та Марина Кірік. Гриценко та Шевченко також змагатимуться на чемпіонаті світу серед юніорів в Ейлаті.

«Ганна Шевченко стала відкриттям цього сезону в плаванні на відкритій воді. Вона показала дуже хороші результати на Кубку України в Одесі. Вадим Гриценко – дуже перспективний плавець, від нього ніхто і не чекав інших результатів. Взагалі, на дистанції в 5 кілометрів ці спортсмени практично не поступилася дорослим», - сказав Вереітінов.

Чемпіонат Європи серед юніорів з плавання на відкритій воді у Загребі (Хорватія) проходитиме 16-20 липня. Чемпіонат Європи з плавання на відкритій воді у Берліні (Німеччина) відбудеться 13-17 серпня. Чемпіонат світу серед юніорів з плавання на відкритій воді в Ейлаті (Ізраїль) - 28-30 серпня.