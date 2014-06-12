Власник ФК «Дніпро» ратує за скорочення Прем`єр-ліги до 12 команд

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спілкування з журналістами перед початком загальних зборів власників клубів Прем`єр-ліги, що відбуваються сьогодні в готелі «Інтерконтиненталь».

Зокрема, Коломойський відзначив: «Вважаю, що 12 команд - абсолютно оптимальне число, більшого, так само як і меншого, українському футболу на сьогоднішній день просто не потрібно».

Також президент «Дніпра» розповів про трансферну політику клубу в поточне міжсезоння, відзначивши: «Можу підтвердити, що бразилець Джуліано точно залишить клуб цього літа, а що стосується лідера команди Євгена Коноплянки, то стосовно нього ми ніяких пропозицій поки що не одержували. З новим головним тренером Мироном Маркевичем ми обговорюємо трансферну політику на літо, і я готовий витрачатися в розумних межах».

Як повідомляв УНІАН, у чемпіонаті Прем`єр-ліги сезону 2013/14 «Дніпро» посіло друге місце і в новому сезоні вперше в історії братиме участь в кваліфікаційному турнірі Ліги чемпіонів УЄФА.