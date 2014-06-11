Срна буде грати на чемпіонаті світу за Хорватію, Донецьк і Україну

Про це повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Зокрема, Срна зазначив: "Для мене це радість: збірна нашої маленької країни, Хорватії, відкриває чемпіонат світу в Бразилії матчем із господарями турніру. На нас буде дивитися вся планета. Будемо битися за свою країну, за всіх людей, які підтримують Хорватію. А я буду грати ще і за Донецьк, за Україну. На жаль, зараз там така складна ситуація... Але я вважаю, що багато донеччан, вболівальники "Шахтаря" будуть вболівати за Хорватію. А ми зі свого боку будемо дуже старатися".

Також Срна розповів про те, як будуть його підтримувати самі близькі люди - дружина і донька: "В Сан-Паулу прилетіла моя дружина. Вона буде на першій грі. Далі - ні, тому що дуже далеко летіти. А донька буде підтримувати біля телевізора. Вона любить тільки Донбас Арену! Каже: "Тату, я тільки на Донбас Арену хочу і все!".

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з футболу пройде в Бразилії з 12 червня по 13 липня. Збірна Хорватії зіграє в Групі А з командами Бразилії, Мексики та Камеруну.