Прем`єр-ліга: Арсенал знущається з Ньюкасла
08:18, 30 січня 2008Спорт
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24 тур у розпалі
Вчора відбулися 4 матчі 24 туру англійської Прем`єр-ліги. Через матчі Кубка Англії поєдинки було перенесено на буденні дні. «Арсенал» обіграв «Ньюкасл» вдруге за тиждень: у суботу каноніри розбили «сорок» в 1/16 Кубка Англії, а у вівторок з тим же рахунком 3:0 - в Прем`єр-лізі.
Підопічні Венгера вийшли в лідери чемпіонату, обігнавши на три очки чинного чемпіона «Манчестер Юнайтед» (сьогодні грає з «Портсмутом»).
Англійська Прем`єр-ліга. 24 тур Арсенал
Арсенал- Ньюкасл 3:0
Голи: Адебайор 40, Фламіні 72, Фабрегас 79
Сандерленд - Бірмінгем 2:0
Голи: Мерфі 15, Пріка 65
Мідлсбро - Віган 1:0
Гол: Алядьєр 19
Болтон - Фулхем 0:0
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