Прем`єр-ліга: Арсенал знущається з Ньюкасла

Вчора відбулися 4 матчі 24 туру англійської Прем`єр-ліги. Через матчі Кубка Англії поєдинки було перенесено на буденні дні. «Арсенал» обіграв «Ньюкасл» вдруге за тиждень: у суботу каноніри розбили «сорок» в 1/16 Кубка Англії, а у вівторок з тим же рахунком 3:0 - в Прем`єр-лізі.

Підопічні Венгера вийшли в лідери чемпіонату, обігнавши на три очки чинного чемпіона «Манчестер Юнайтед» (сьогодні грає з «Портсмутом»).

Англійська Прем`єр-ліга. 24 тур Арсенал - Ньюкасл 3:0

Голи: Адебайор 40, Фламіні 72, Фабрегас 79

Сандерленд - Бірмінгем 2:0

Голи: Мерфі 15, Пріка 65

Мідлсбро - Віган 1:0

Гол: Алядьєр 19

Болтон - Фулхем 0:0