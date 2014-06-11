Жіноча збірна України з баскетболу вдруге перемогла команду Фінляндії

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Другий очний поєдинок збірна Фінляндії почала сильніше, і навіть у середині другої чверті після ривка фінок 7:0 господарі майданчику повели з рахунком 30:22. Однак українки трохи налагодили гру і на велику перерву пішла на відстані одного влучання з гри – 37:35. Господарки майданчику трималися в лідерах ще й більшу частину третьої десятихвилинки, однак активна гра Аліни Ягупової дала змогу нашій команді захопити лідерство перед останньою перервою – 48:55. Наприкінці матчу фінки не могли вразити кошик української команди протягом 10 хвилин ігрового часу, програвши цей відтинок гри 0:18 (з них 10 очок поспіль на рахунку Олесі Малашенко).

Ягупова стала найрезультативнішим гравцем у другому матчі поспіль.

Головний тренер жіночої збірної України Вадим Чечуро після гри зазначив: «У нас була дуже важка гра сьогодні. Ми не були збалансовані в перших трьох чвертях поєдинку. У нас був хороший захист в обох іграх і цим зумовлена велика кількість втрат збірної Фінляндії».

У свою чергу, гравець команди Євгенія Спітковська вважає: «Ми здобули перемогу, тому що почали робити те, що просить наш тренер, - командна гра і оборона. Завдяки цим двом речам ми змогли досягти перемог».

Як повідомляв УНІАН, в першій грі Україна - Фінляндія українки здобули більш переконливу перемогу з рахунком 83:49.