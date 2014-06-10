Питання проведення Євробаскету-2015 в Україні буде вирішене 13 червня

Про це йдеться в офіційному релізі FIBA Europe.

У релізі підкреслюється, що новий президент організації Тургай Демірель і генеральний секретар Каміл Новак, побували в Україні, де провели зустріч з Прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, міністром молоді та спорту Дмитром Булатовим, президентом Федерації баскетболу України Олександром Волковим і генеральним секретарем ФБУ Олександром Ларіним.

"Українська сторона подала нову інформацію про політичну ситуацію в країні, а також про хід підготовки до Євробаскету-2015. Тепер доля чемпіонату для України буде вирішуватися 13-го червня, коли новообране правління організації вперше збереться в Мюнхені". - зазначено в релізі.

Разом з тим, в повідомленні вказується, що ряд національних федерацій висловили намір організувати турнір у разі, якщо Рада FIBA Europe прийме рішення провести Євробаскет в іншій країні.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право провести Чемпіонат Європи з баскетболу 2015 року серед чоловічих національних збірних у грудні 2011 року. У березні 2014-го року, на тлі загострення політичної ситуації в Україні, керівництво FIBA Europe зажадало від України додаткових гарантій своєчасної підготовки і проведення турніру. Рішення про перенесення змагань в іншу країну поки не приймалося.