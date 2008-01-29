Ющенко доручив готуватися до 100-річчя українського хокею з шайбою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про деякі питання підготовки до відзначення 100-річчя українського хокею з шайбою”. Текст документу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Указ підписано “з метою розвитку олімпійського руху та популяризації хокею в Україні як одного з найвидовищніших видів спорту, доведення до належного рівня змагань національного чемпіонату та участі української збірної команди з хокею з шайбою і хокейних клубів у світових та європейських змаганнях найвищого рівня, з нагоди святкування у 2008 році 100-річчя Міжнародної федерації хокею та підготовки до відзначення у 2010 році 100-річчя українського хокею з шайбою”. Зокрема, Президент доручив Кабінету Міністрів України утворити до 1 березня 2008 року Організаційний комітет з підготовки до відзначення 100-річчя українського хокею з шайбою та затвердити його персональний склад; розробити за участю Федерації хокею України та затвердити у тримісячний строк план заходів із підготовки до відзначення 100-річчя українського хокею з шайбою; вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування видатків, пов`язаних із підготовкою до відзначення 100-річчя українського хокею з шайбою; щорічно, починаючи з 2009 року, інформувати до 1 березня про хід виконання Державної цільової соціальної програми «Хокей України».

Міністерству України у справах сім`ї, молоді та спорту доручено протягом 2008-2009 років вжити заходів щодо реконструкції холодильного обладнання Київського палацу спорту (м. Київ) та оновлення матеріально-технічної бази для підготовки олімпійських збірних команд України з льодових видів спорту Державного олімпійського навчально-спортивного центру (м. Київ).

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації мають ужити заходів щодо реалізації Державної цільової соціальної програми «Хокей України» та передбачати при формуванні проектів відповідних бюджетів фінансування передбачених нею заходів.

Дніпропетровській обласній державній адміністрації доручено вжити протягом 2008-2009 років заходів щодо реконструкції льодової арени комплексу спортивних споруд «Метеор» у Дніпропетровську.

Одеській обласній державній адміністрації - забезпечити в установленому порядку здійснення протягом 2008-2009 років капітального ремонту спортивного комплексу спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з фігурного катання на ковзанах «Крижинка» (м. Одеса).

Цим Указом Харківській міській раді рекомендовано передбачити фінансування для створення у 2008 році сучасної навчально-тренувальної бази для хокею з шайбою в комунальному закладі «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву» (м. Харків).

Органам місцевого самоврядування Президент також рекомендує передбачати у відповідних програмах розвитку фізичної культури і спорту заходи щодо розвитку хокею з шайбою та забезпечувати їх належне фінансування.

Державний комітет телебачення та радіомовлення України має забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки до відзначення 100-річчя українського хокею з шайбою, йдеться в Указі Президента України від 29 січня 2008 року.