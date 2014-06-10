Українська плавчиня Зевіна перемогла на міжнародних змаганнях у Монако
16:55, 10 червня 2014Спорт
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Українська плавчиня Дарина Зевіна стала переможницею першого етапу міжнародного турніру з плавання «Маре Нострум» у Монако.
Дарина Зевіна виграла медаль першого етапу "Маре Нострум" / swimdream.org
Вона завоювала золоту медаль на 200 м на спині, пропливши цю дистанцію за 2:10.79, повідомляє Федерація плавання України.
Спортсменка також здобула бронзу на 100 м на спині. Її результат – 1:00.50.
Головний тренер збірної команди України з плавання та голова тренерської ради Федерації плавання України Андрій Сердінов так прокоментував виступ спортсменки: «Маре Нострум» для Зевіної - підготовчий етап до головних змагань цього плавального сезону – чемпіонату Європи у Берліні. Для Дарини дуже важливо позмагатися у Монако зі своїми європейськими суперниками».
«Маре Нострум» - серія міжнародних турнірів з плавання, що проводиться вже 15-й рік поспіль. Другий етап змагань стартує 11 червня у Франції.
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