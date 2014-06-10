Українська плавчиня Зевіна перемогла на міжнародних змаганнях у Монако

Вона завоювала золоту медаль на 200 м на спині, пропливши цю дистанцію за 2:10.79, повідомляє Федерація плавання України.

Спортсменка також здобула бронзу на 100 м на спині. Її результат – 1:00.50.

Головний тренер збірної команди України з плавання та голова тренерської ради Федерації плавання України Андрій Сердінов так прокоментував виступ спортсменки: «Маре Нострум» для Зевіної - підготовчий етап до головних змагань цього плавального сезону – чемпіонату Європи у Берліні. Для Дарини дуже важливо позмагатися у Монако зі своїми європейськими суперниками».

«Маре Нострум» - серія міжнародних турнірів з плавання, що проводиться вже 15-й рік поспіль. Другий етап змагань стартує 11 червня у Франції.