Закінчився матч Бейтар - ЦСКА

Закінчився останній матч у групі А Кубка Першого каналу:

Бейтар - ЦСКА 1:0 (Бен Шушан, 78)

Бейтар: Штраус, Бенадо (Кожохін, 46), Гершон, Бен-Йосеф, Боатенг, Амсалем (Хадад, 67), Альварес (Зів, 67), Зандберг (Бен Шушан, 46), Баручан, Віза Жуніор (Тамуз, 67), Ромуло

ЦСКА: Мандрикін (Акінфєєв, 46), В.Березуцький, А.Березуцький, Мамаєв (Дзагаєв, 79), Григор`єв (Рахимич, 46), Красич (Вагнер, 46), Алдонін (Ігнашевич, 46), Янчик (Жо, 46), Джанер, Дуду, Рікардо

Попередження: Альварес, Бен-Йосеф.

У фінал з групи вийшов Шахтар, вигравши обидва матчі. Його суперником стане переможець (перемога + нічия) групи В - київське Динамо. Гра відбудеться 31 січня.

Призові Кубка першого каналу: переможець - мільйон доларів, фіналіст - півмільйона, другі місця в групах - по 150 тисяч, останні - по 100 тисяч. За умовами Кубка – не менше половини призу слід витратити на дитячий футбол.