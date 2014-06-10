Кількість учасників баскетбольного єврокубка скоротиться в півтора рази

Про це повідомляє Basket.com.ua

У рамках регулярного чемпіонату будуть утворені 6 груп по 6 команд. Кожен учасник проведе зі своїми суперниками по групі 10 матчів - 5 вдома і стільки ж у гостях. Команди будуть розподілені по двох конференцій у відповідності з територіальною ознакою, щоб заощадити час і засоби пересування.

По 4 кращі команди з кожної групи (24 колективу) продовжать боротьбу у другому груповому етапі, де до них приєднаються ще 8 клубів Євроліги, не зуміли пробитися в Топ-16 найсильнішого турніру Старого Світу - Last32. На цьому етапі команди будуть розділені на 8 груп по 4 учасники в кожній і знову зіграють за коловою системою. Суперники проведуть по 6 матчів, а в плей-офф вийдуть по два кращих представника від кожної групи.

Матчі плей-офф - 1/8, 1/4, 1/2 та фінал пройдуть за схемою: матч вдома і на виїзді.

Список учасників Єврокубка сезону 2014/15 буде опублікований пізніше.

Як повідомляв УНІАН, у сезоні 2013/14 в Кубку Європи брали участь три українські команди. Найвищого успіху домігся київський "Будівельник", який дійшов до 1/4 фіналу другого за значимістю континентального турніру.