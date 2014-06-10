Український п’ятиборець Тимощенко здобув «срібло» фіналу Кубка світу
13:05, 10 червня 2014Спорт
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Українець Павло Тимощенко здобув срібну нагороду на фінальному етапі Кубка світу з сучасного п’ятиборства, що відбувся в американському місті Сарасота.
Павло Тимощенко завоював срібло Кубку світу / sportonline.ua
Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
В індивідуальних змаганнях українець показав результат у 1450 очок. Перемогу в цій програмі здобув росіянин Олександр Лесун (1461), третім став його співвітчизник Ілля Фролов (1441).
В аналогічних жіночих змаганнях Ірина Хохлова посіла 7-ме місце, а Вікторія Терещук - 31. Перемогу здобула Октавія Новацька з Польщі.
У змішаній естафеті українці посіли 6-е місце. Перемогу здобула збірна Росії.
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