Український п’ятиборець Тимощенко здобув «срібло» фіналу Кубка світу

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

В індивідуальних змаганнях українець показав результат у 1450 очок. Перемогу в цій програмі здобув росіянин Олександр Лесун (1461), третім став його співвітчизник Ілля Фролов (1441).

В аналогічних жіночих змаганнях Ірина Хохлова посіла 7-ме місце, а Вікторія Терещук - 31. Перемогу здобула Октавія Новацька з Польщі.

У змішаній естафеті українці посіли 6-е місце. Перемогу здобула збірна Росії.