Українка Ольга Харлан уп'яте стала чемпіонкою Європи з фехтування

Після групового тура стало зрозуміло, що основними суперницями Ольги сьогодні стануть росіянки, повідомляють у прес-службі НФФУ.

У 1/8 фіналу Ольга зустрілася з Діной Галіакбаровою (15:11), далі пройшла Яну Єгорян (15:8), а у півфіналі повинна була б боротися зі срібною призеркою Лондона 2012 Софьєю Вєлікою, однак остання програла італійці Росселлі Грегоріо ще у 1/16 фіналу, тому саме Росселу довелося перемагати Ользі у півфіналі, що вона й зробила без особливих зусиль – 15:8.

У фіналі Ольгу знову чекала представниця Росії – Єкатєріна Дьяченко. Таким чином, фінал Чемпіонату Європи 2014 року в Страсбурзі майже повністю повторив фінал п'ятирічної давнини в Пловдиві, де так само золоту нагороду розігрували Харлан і Дьяченко, невелика відмінність виявилася тільки в підсумковому рахунку. Так, якщо першу свою золоту медаль чемпіонату Європи Ольга виграла в Єкатєріни Дьяченко з рахунком 15:10, то п'яту – з рахунком 15:12.

Феноменальним, крім усього іншого, є ще й той факт, що от уже чотири роки поспіль – з 2011 – Харлан утримує звання найсильнішої шаблістки Європи. Уперше титул чемпіонки Європи Ольга, як уже йшлося вище, завоювала у 2009 році в болгарському місті Пловдиві. Роком пізніше в Лейпцизі Харлан не вдалося пробитися в четвірку найсильніших, однак після цієї прикрої поразки Ольга стала переможницею чемпіонатів Європи у Шеффілді-2011, Ліньяно-2012, Загребі-2013 і, нарешті, Страсбурзі-2014.

Крім індивідуальних європейських нагород в активі Харлан два командні золота (2009 і 2010), а також срібло командних європейських чемпіонатів 2011, 2012 і 2013 років.