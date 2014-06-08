Жіноча збірна України з баскетболу виграла перший матч кваліфікації чемпіонату Європи

Про це УНІАН повідомили у Федерації баскетболу України.

Попри те, що домашній матч українки проводили в Фінляндії, вони з перших секунд почувалися господарками паркету. Вже через хвилину після старту поєдинку Олеся Малашенко і Олександра Курасова допомогли збірній захопити лідерство – 4:0. Після чого розпочався спільний бенефіс Ягупової та Бережинської - Аліна закидала з передач Валерії і навпаки, і в середині першої чверті наша команда повела 14:6. Втім, успіхи в атаці не підкріплювалися вдалими діями в захисті – фінки зробили ривок 0:7, і за рахунку 14:13 Вадим Чечуро взяв тайм-аут. За останню хвилину чверті Аліна Ягупова реалізувала два дальні кидки, на першу перерву суперниці пішли за цифр 21:16.

На початку другої десятихвилинки Бережинська з хороших передач Курасової знову повернула Україні вісім очок переваги – 26:18. А на екваторі цієї чверті Ягупова з-за дуги вперше в матчі зробила перевагою двозначною – 31:20. Заділ Аліни здалеку підтримала і Катерина Дорогобузова. Українки повністю захопили контроль над ходом гри, а блок-шот Ягупової за секунду до сирени поставив ефектну кому на завершення першої половини гри – 42:29.

Після великої перерви наші дівчата продовжили нарощувати свою перевагу і в середині третьої чверті повели +20 (55:35), а завершили передостанню десятихвилинку вже з 30-очковою перевагою – 67:37. Вадим Чечуро дав пограти всім баскетболісткам приблизно однаковий час. Збірна України стартувала у кваліфікації більш ніж з переконливої перемоги.

Другий поєдинок у Фінляндії наші дівчата проведуть 10 червня.