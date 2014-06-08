Футбольна "молодіжка" виграла матч відбору на Євро у Латвії

У Черкасах завершився матч відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу-2015, в якому молодіжна збірна України обіграла команду Латвії з рахунком 2:1.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, переможний гол українці забили на 5-й хвилині доданого арбітром часу.

Українці вважалися явними фаворитами в цій грі, так як і по ходу турніру в цілому виступають краще збірної Латвії, і в очному матчі на полі суперника виграли з рахунком 5:1.

Тим не менше, гра вийшла вкрай складна і напружена. У першому таймі українці так і не змогли розпечатати ворота суперника. А гол команда забила на 54-й хвилині, коли точний удар вдався Владиславу Калітвінцеву. Тим не менш, на 63-й хвилині Владислав Гутковський зрівняв рахунок. І довгий час здавалося, що матч так і закінчиться внічию, втратою українцями двох дуже важливих очок. Але в доданий арбітром час господарі поля забили два голи. Перший арбітри не зарахували, побачивши положення "поза грою", проте, гол Андрія Тотовицького на 95-й хвилині виявився забитим за всіма правилами - 2:1.

Таким чином, команда набрала 13 очок в 6 матчах в турнірній таблиці, вийшовши на 2-е місце в групі і продовжуючи утримувати рівність за втраченими очками з лідером групи командою Хорватії (7 ігор, 16 балів).

Команда виграла два з трьох матчів серії з трьох ігор, яка тривала з 28 травня. У вересні збірній України належить провести дві заключні гри групового етапу відбіркового турніру - проти команд Швейцарії і Ліхтенштейну.