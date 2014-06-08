Надаль виграв Відкритий чемпіонат Франції з тенісу

В Парижі завершився фінальний матч Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому іспанець Рафаель Надаль обіграв серба Новака Джоковича з рахунком 3:6, 7:5, 6:2, 6:4.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Джоковіч зумів на рівних протистояти супернику лише в перших двох партіях.

Серб краще увійшов у гру і в кінцівці першого сету зумів зробити брейк, вигравши партію з рахунком 6:3. А у другій партії зав'язалася вперта боротьба, де кожен з гравців по черзі брав свою подачу. Наприкінці ж більш вдалим виявився Надаль, який за рахунку 5:5, виграв два гейми поспіль. Цей епізод, по суті, зломив Джоковича, який в подальшому майже не чинив опору фавориту і в результаті програв матч в чотирьох сетах.

Таким чином, Надаль виграв 14-й турнір серії "Великого шолома" і 5-й поспіль Відкритий чемпіонат Франції. Всього він виграв 9 титулів в Парижі за останні 10 років.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в жіночому одиночному розряді турнір виграла росіянка Марія Шарапова.

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу проходив у Парижі з 25 травня по 8 червня.