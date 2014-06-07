Шарапова виграла Відкритий чемпіонат Франції з тенісу

В Парижі завершився фінальний матч Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому росіянка Марія Шарапова обіграла Симона Халеп з Румунії з рахунком 6:4, 6:7, 6:4.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Парижі вийшла вкрай наполегливою і напруженою.

У матчі, який тривав 3 години 2 хвилини росіянка програла перші два гейми, але потім зробила камбек і повела в рахунку 5:2. Закінчилася перша партія з рахунком 6:4 на користь росіянки. У другому сеті вона могла завершити матч, так як вела з брейком, але суперниця зуміла вирівняти становище і виграти у вирішальному геймі - на тай-брейку - 7:6. А в третьому сеті суперниці неодноразово засмучували один одного брейками, але вирішальне слово залишилося за Шараповою, яка при рахунку 4:4, взяла два гейма поспіль.

Таким чином, Марія Шарапова виграла п'ятий турнір "Великого шолома" в своїй кар'єрі, вдруге перемігши на Відкритому чемпіонаті Франції.

У неділю в Парижі відбудеться чоловічий одиночний фінал, в якому зійдуться перший і другий номери світового рейтингу - іспанець Рафаель Надаль і Новаж Джокович з Сербії.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат Франції - другий турнір року з серії "Великого шолома" - проходить у Парижі з 25 травня по 8 червня.