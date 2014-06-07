У збірній Німеччини не зіграє провідний півзахисник на ЧС

Півзахисник дортмундської "Боруссії" і збірної Німеччини Марко Ройс пропустить чемпіонат світу з футболу.

Під час товариського матчу з Вірменією 25-річний гравець отримав травму щиколотки, через що не зміг пограти поєдинок до кінця, повідомляє прес-служба Німецького футбольного союзу.

У гравця діагностований частковий розрив міжгомілкового синдесмозу. Як правило, відновлення після таких травм проходить протягом декількох тижнів.

У складі збірної Ройса замінить захисник італійської "Сампдорії" Шкодран Мустафі.

Як повідомляв УНІАН ЧС-2014 вібдудеться у Бразилії з 12 червня по 13 липня.