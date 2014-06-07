У збірній Німеччини не зіграє провідний півзахисник на ЧС
15:28, 07 червня 2014Спорт
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Марко Ройс отримав травму в товариському матчі з Вірменією
Марко Ройс залишає поля під час гри Німеччина - Вірменія / Reuters
Півзахисник дортмундської "Боруссії" і збірної Німеччини Марко Ройс пропустить чемпіонат світу з футболу.
Під час товариського матчу з Вірменією 25-річний гравець отримав травму щиколотки, через що не зміг пограти поєдинок до кінця, повідомляє прес-служба Німецького футбольного союзу.
У гравця діагностований частковий розрив міжгомілкового синдесмозу. Як правило, відновлення після таких травм проходить протягом декількох тижнів.
У складі збірної Ройса замінить захисник італійської "Сампдорії" Шкодран Мустафі.
Як повідомляв УНІАН ЧС-2014 вібдудеться у Бразилії з 12 червня по 13 липня.
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