Євген Червоненко розповість про особливості підготовки до Євро-2012

31 січня о 14-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція голови Національного агентства України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Євгена Червоненка на тему: ”Особливості підготовки до ЄВРО-2012”. Обговорюватимуться проблеми розподілу фінансування, незбалансованості законодавчої бази, підніматиметься питання відсутності усвідомлення державної значимості та пріоритетності завдань з підготовки до чемпіонату усіма рівнями виконавчої влади (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).