ФІФА настійно рекомендувала РФС не приймати у свій склад федерації та клуби Криму

Про це повідомляє "Футбольний клуб".

Зокрема, у листі генерального секретаря ФІФА Жерома Вальке в РФС наголошується: "Згідно ст. 84 Статуту ФІФА асоціації, ліги або клуби, афілійовані до Члена ФІФА, можуть приєднатися до іншого Члена ФІФА або брати участь у змаганнях на території цього Члена за виняткових обставин. Більш того, в кожному такому випадку, дозвіл має надаватися обома відповідними Асоціаціями Членами ФІФА, відповідною Конфедерацією (в даному випадку - УЄФА) та ФІФА. У випадку, який Ви представили нашій увазі, виглядає так, що РФС має намір афіліювати асоціації та клуби, які вже входять до Федерації футболу України, а в такому разі, мабуть, повинна застосовуватися ст. 84 Статуту ФІФА. В сенсі вищевикладеного та беручи до уваги, що правова і фактична ситуація, що відноситься до Вашого запиту не зрозуміла, ми шанобливо повідомляємо Вам, що ми не можемо розглянути питання про схвалення на даному етапі. Більше того, ми настійно рекомендуємо, щоб Генеральна асамблея РФС не афіліювала відповідні асоціації та клуби до того, як буде роз'яснена правова і фактична ситуація і будуть отримані відповідні дозволи згідно ст. 84 Статуту ФІФА, при наявності необхідних умов для цього".

Як повідомляв УНІАН, кримські клуби "Севастополь" і "Таврія" (Сімферополь) до кінця сезону 2013/14 брали участь в турнірі української футбольної Прем'єр-ліги. Після закінчення сезону керівництво обох клубів заявило про намір увійти в Російську футбольну Прем'єр-лігу, а футбольні федерації Криму та Севастополя до складу РФС.

Це пов'язано з анексією Криму РФ, здійсненою в березні 2014 року.