Богдан Бондаренко посів друге місце на етапі Діамантової ліги

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації легкої атлетики України.

Бондаренко взяв з першої спроби планку на висоті 2,34 м. Далі українець не став боротися за перемогу, пропустивши спроби на 2,37 м, 2,39 м, 2,41 м, і спробував штурмувати висоту 2,43 м. Проте всі три спроби не вдалися.

Андрій Проценко фінішував п'ятим з результатом 2,28 м.

Переміг катарець Мутаз Есса Баршимі, повторивши найкращий результат сезону в світі - 2,41 м. Третім призером став американець Ерік Кінард - 2,31 м.

В загальному заліку «Діамантової ліги» перше місце ділять Мутаз Есса Баршимі і росіянин Іван Ухов (по 4 очки). Бондаренко - четвертий (2).

Інші українські атлети в призери змагань не потрапили.