Українські фехтувальники визначилися зі складом на чемпіонат Європи

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

На турнірі буде розіграно 12 комплектів нагород: в індивідуальній та командній першості з фехтування на шпагах, рапірах та шаблях серед чоловіків та жінок.

У скалді збірної України, зокрема, виступлять Олімпійські чемпіонки Ольга Харлан та Яна Шемякіна.

Склад команди виглядає таким чином: шабля (чоловіки) - Андрій Ягодка, Дмитро Бойко, Дмитро Пундик, Євген Стаценко; шабля (жінки) - Ольга Харлан, Олена Вороніна, Олена Кравацька, Ольга Жовнір, Галина Пундик; шпага (чоловіки) - Богдан Нікішин, Анатолій Герей, Максим Хворост, Ігор Рейзлін; шпага (жінки) - Яна Шемякіна, Олена Кривицька, Анастасія Івченко, Фейбі Бежура; рапіра (чоловіки) - Андрій Погребняк, Павло Сирачинський, Клод Юнес, Пилип Колесников; рапіра (жінки) - Ольга Лелейко, Катерина Ченцова, Катерина Георгієва, Олександра Селюта.

Чемпіонат Європи у Стразбурзі відбудеться з 7 по 14 червня.