Українські фехтувальники визначилися зі складом на чемпіонат Європи

17:14, 05 червня 2014
Спорт
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У французькому Страсбурзі відбудеться 27-й чемпіонат Європи з фехтування, де Україну представлятимуть 25 спортсменів.

Ольга Харлан візьме участь у чемпіонаті Європи/ nffu.org.ua

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

На турнірі буде розіграно 12 комплектів нагород: в індивідуальній та командній першості з фехтування на шпагах, рапірах та шаблях серед чоловіків та жінок.

У скалді збірної України, зокрема, виступлять Олімпійські чемпіонки Ольга Харлан та Яна Шемякіна.

Склад команди виглядає таким чином: шабля (чоловіки) - Андрій Ягодка, Дмитро Бойко, Дмитро Пундик, Євген Стаценко; шабля (жінки) - Ольга Харлан, Олена Вороніна, Олена Кравацька, Ольга Жовнір, Галина Пундик; шпага (чоловіки) - Богдан Нікішин, Анатолій Герей, Максим Хворост, Ігор Рейзлін; шпага (жінки) - Яна Шемякіна, Олена Кривицька, Анастасія Івченко, Фейбі Бежура; рапіра (чоловіки) - Андрій Погребняк, Павло Сирачинський, Клод Юнес, Пилип Колесников; рапіра (жінки) - Ольга Лелейко, Катерина Ченцова, Катерина Георгієва, Олександра Селюта.

Чемпіонат Європи у Стразбурзі відбудеться з 7 по 14 червня.

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