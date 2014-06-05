Футболісти збірної Іспанії отримають по 720 тисяч євро за перемогу на ЧС-2014

Таку ж премію отримають і всі представники тренерського штабу, повідомляє Р-Спорт із посиланням на AS.

Ця сума на 120 тисяч більше, ніж преміальні чотирирічної давності за перемогу на мундіалі в ПАР.

Збірна Іспанії, яка є чинним чемпіоном світу, на мундіалі зіграє у групі В, де її суперниками будуть команди Нідерландів, Чилі і Австралії.

Таким чином, це найвищі преміальні серед усіх команд-учасниць ЧС. Наприклад, у збірної Бразилії за титул встановлена премія в 330 тисяч євро на кожного гравця, а у збірної Німеччини - 300 тисяч.