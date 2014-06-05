Збірна України опинилася в рейтингу ФІФА вище всіх невдах відбору до чемпіонату світу

На рахунку збірної України 915 очок і 16-е місце в таблиці, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У травні команда провела один матч (виграш у збірної Нігера - 2:1), що дозволило їй піднятися з 17-го на 16-е місце і випередити, зокрема, збірну Франції. Слідом за французами йдуть команди, що також беруть участь у ЧС - Хорватії, Росії, Мексики, Боснії і Герцеговини та Алжиру. Серед збірних, що не беруть участі у ЧС, слідом за українцями в таблиці розташувалася команда Данії - 23-е місце.

Всього ж українці випередили 17 збірних з 32-х, які візьмуть участь в Мундіалі. Попереду нашої команди в рейтингу 15 збірних - усі учасники ЧС.

У лідерах рейтингу, як і раніше команди Іспанії та Німеччини. Фаворит світової першості збірна Бразилії знаходиться на 3-му місці, Португалія - на 4-му, Аргентина - на 5-му рядку.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу в Бразилії пройде з 12 червня по 13 липня.