Дві українки гарантували собі дві медалі жіночого чемпіонату Європи з боксу
12:31, 05 червня 2014Спорт
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У Бухаресті (Румунія) проходить чемпіонат Європи з боксу серед жінок, де до півфіналу змагань зуміли пробитися дві представниці збірної України.
Дві українки гарантували собі медалі чемпіонату Європи / noc-ukr.org
Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.
Марія Мальована (вагова категорія 57 кг) у поєдинку за вихід до фіналу зустрінеться з Світланою Станєвою (Болгарія), а Лілія Дурнєва (вагова категорія 81 кг) на цій стадії змагань зустрінеться з угоркою Затмарі Петра
Таким чином за результатами попередніх поєдинків континентальної першості українська збірна гарантувала собі дві нагороди. Як мінімум - бронзові. За регламентом змагань, обидві спортсменки які програли півфінали отримують бронзові медалі.
Чемпіонат Європи з боксу проходить з 31 травня по 7 червня в столиці Румунії – Бухаресті.
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