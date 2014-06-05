Дві українки гарантували собі дві медалі жіночого чемпіонату Європи з боксу

Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

Марія Мальована (вагова категорія 57 кг) у поєдинку за вихід до фіналу зустрінеться з Світланою Станєвою (Болгарія), а Лілія Дурнєва (вагова категорія 81 кг) на цій стадії змагань зустрінеться з угоркою Затмарі Петра

Таким чином за результатами попередніх поєдинків континентальної першості українська збірна гарантувала собі дві нагороди. Як мінімум - бронзові. За регламентом змагань, обидві спортсменки які програли півфінали отримують бронзові медалі.

Чемпіонат Європи з боксу проходить з 31 травня по 7 червня в столиці Румунії – Бухаресті.