Роналду може пропустити чемпіонат світу через витівки чаклуна

Один з найвпливовіших чаклунів Гани Нана Кваку Бонсам (різні репліки Нани регулярно публікують провідні місцеві ЗМІ) ще в лютому заявив, що зробить все, що в його силах, щоб Роналду не поїхав на ЧС і не зіграв проти Гани, повідомляє sports.ru.

«Я знаю, звідки взялася травма Кріштіану, і я працюю над цим. Минулого тижня я навіть вирушив на пошуки чотирьох собак, щоб використовувати їх у створенні особливого Духу по імені Kahwiri Kapam», - зазначає чаклун.

За словами чаклуна, процес наведення псування виглядає приблизно так: спершу Нана готує відвар з листя і особливого порошку, посланого йому богами, а потім розставляє склянки з зіллям навколо фотографій і карикатур на Роналду.

«Чотири місяці тому я вже говорив, що не дозволю Роналду поїхати на чемпіонат - або, принаймні, вийти на матч проти нас. Його травму не зможе вилікувати ні один лікар, вони просто не зможуть докопатися до причини. Сьогодні у нього болить коліно, завтра заболить стегно, а через день що-небудь ще. Просто знайте, що я гранично серйозний», - пояснює Нана.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу, в якому збірні Португалії та Гани зіграють на груповому етапі, пройде в Бразилії з 12 червня по 13 липня.