Марадона приїхав у гості до Шеви (фото)

Тренувальну базу лондонського "Челсі" відвідав легендарний аргентинець Дієго Марадона, який захотів зустрітися з командою і поспілкуватися з Аврамом Грантом.

Під час несподіваного візиту Марадона побув на базі на деякий час, взяв участь у тренуванні, поспілкувався з гравцями і роздав усім охочим автографи.

47-річний Марадона мав тривалу розмову з Аврамом Грантом, а потім попозував для фотографа, обнявшись з Андрієм Шевченком і Міхаелем Баллаком.

Для всіх гравців ці відвідини стали величезним сюрпризом, а Джо Коул, здається, радів приїзду Марадони більше всіх.

Шевченко, який сьогодні разом з Міхаелем Баллаком приєднався до тренувань команди, був радий обговорити приїзд Марадони. "У футбольному світі він є героєм для кожного гравця, він просто неймовірний футболіст, - сказав українець. - Він - легенда, герой для всіх, фантастичний гравець. У нього були труднощі в житті, але зараз все нормально. Він добре виглядає, і це важливо для нього".

"Він добре виглядає, він скинув вагу, і відчуває себе набагато краще. Він трохи грає в гольф, як і я, але зараз я не можу багато грати. Зараз я починаю тренуватися і почуваюся добре", сказав Шевченко.

За матеріалами офіційного сайту ФК "Челсі"