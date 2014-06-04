Жіноча збірна України з гандболу програла команді Данії у відборі на Євро-2014

Про це повідомляє офіційний сайт Європейської федерації гандболу.

Свій домашній матч відбору до Євро збірна України змушена була проводити в Словаччині за рішенням ЄГФ з міркувань безпеки.

Датчанки практично весь матч мали перевагу, і ще в першому таймі їх перевага доходило до 5 м'ячів. Але в кінцівці тайму номінальні господарки майданчика українки здійснили ривок і зрівняли рахунок - 16:16. А після перерви скандинавські гандболістки знову перехопили ініціативу і більше не випускали її зі своїх рук, довівши перевагу до підсумкових «+4».

Кращим бомбардиром у складі збірної України стала Ольга Ніколаєнко, яка забила 7 голів, Юлія Манагарова, забила в цьому матчі 5 голів.

Таким чином, збірна України залишилася на 3-му місці в турнірній таблиці з 2 очками в 4 матчах. Для того, щоб зайняти друге місце в групі і потрапити на Євро українкам тепер необхідно обігравати команду Австрії (з різницею у 6 м'ячів і більше) і аутсайдера групи збірну Литви. Тільки в цьому випадку, за умови, що австрійки також програють датчанкам, збірна України зуміє зайняти 2-е місце в підсумковій таблиці.

Відбір до Євро-2014 триватиме до 15 червня.