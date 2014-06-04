Молодіжна збірна України з футболу перемогла Ліхтенштейн у відборі до Євро-2015

Пропустивши першими українці зуміли відігратись а потім довели сво преевагу до крупної, здобувши чергові 3 очки в турнірну таблицю, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

З перших хвилин матчу українці заволоділи ініціативою, створивши чимало небезпечних моментів, найбільш активними у складі українців були Буяльський та Кулач. Проте незважаючи на перевагу українців на полі першими відзначились саме господарі − на 36 хвилині Караваєв порушив правила у власному штрафному і арбітр не вагаючись призначив пенальті, який вдало реалізував Кюне. Відігрались українці за 5 хвилин − на 41 хвилині м’яч забив Нойок, а через 3 хвилини і взагалі вийшли вперед − гол на свій рахунок записав Андрій Тотовицьций. За такого рахунку команди і пішли на перерву.

На початку другого тайму Сергій Ковалець провів відразу 2 заміни: замість Кулача вийшов Юсов, а Мемешева замінив Калітвінцев. Українці продовжувала тиснути на ворота суперника, проте на 50-ій хвилині рахунок знову став нічийним − дубль на свій рахунок записав Кюне − 2:2. Вийти вперед українці зуміли лише через 20 хвилини − з подачі Владислава Калітвінцев гол забив Олександр Нойок. Проте на цьому українці не заспокоїлись і вже на 77 хвилині свій перший гол на «молодіжку» забиває Дмитро Юсов − 4:2 на користь українців. А вже в доданий арбітром час, Тотовицький довів рахунок до розгромного − 5:2 на користь українців.

Таким чином, на рахунку збірної України вже 10 очок в турнірній таблиці групи 5 й команда займає третє місце. Попереду команди Хорватії - 16 балів, та Швейцарії – 12.

Наступний матч відбору на Євро-2015 збірна України проведе 8 червня у Черкасах проти команди Латвії. У разі перемоги українці вийдуть на 2-е місце перед заключними двома турами групових змагань, які відбудуться восени.