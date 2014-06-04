Баскетбольний "Будівельник" вважає своїм головним орієнтиром Євролігу

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Зокрема, Навикаускас зазначив: "Зі свого боку ми зробили і продовжуємо робити для цього все можливе, але в цьому питанні дуже багато чого буде залежати від того, чи буде в Україні безпечно. Нас дуже добре приймали під час кризи в Каунасі, де ми проводили останні домашні матчі в минулому сезоні. Нам це дуже сподобалося, і ми це цінуємо. Разом з тим, ми все-таки київський клуб, ми українська команда і не можемо постійно грати свої домашні ігри в інших країнах. Це було б неправильно, адже у нас є свої вболівальники. Ми хочемо запевнити їх, що докладемо максимум зусиль, щоб грати на найвищому рівні і зібрати сильну команду. Саме Євроліга є нашим головним орієнтиром".

Підводячи підсумки минулого сезону генменеджер зазначив: "Ми зуміли захистити титул чемпіона Суперліги, завоювали Кубок України і зупинилися в кроці від півфіналу Єврокубка. Звичайно, в цілому керівництво команди вважає, що сезон вийшов зі знаком плюс. Разом з тим, ми добре усвідомлюємо, що можна було краще виступити в Євролізі. Ми дійсно вірили, що могли вийти в Топ-16, навіть незважаючи на дуже складну групу і наявність у ній двох з чотирьох майбутніх учасників Фіналу Чотирьох. У нас були добрі шанси і, напевно, занадто багато вирішив наш провал в Парижі проти «Нантерра». Нам не вистачило досвідчених гравців, з матчами Євроліги за плечима. На жаль, свою гру ми зуміли налагодити тільки наприкінці грудня. Показувати той баскетбол, який очікували побачити на початку сезону, ми почали лише тоді, коли позбулися шансів на вихід з групи. Наше керівництво завжди ставить перед командою найвищі цілі, тому, звичайно, ми не всім задоволені. Ми могли і можемо краще".

На запитання, чи залишається працювати з командою Айнарс Багатскіс і чи будуть зміни в його штабі Навикаускас відповів: "З великою ймовірністю - так, залишається. У Айнарса є діючий контракт з «Будівельніком» і ми сподіваємося, що він продовжить роботу. Те ж стосується і його помічників".

Як повідомляв УНІАН, минулого сезону київський "Будівельник" в дев'ятий раз в історії став чемпіоном України з баскетболу, виграв Кубок України, став перші українським клубом, який взяв участь у Євролізі, а також дійшов чвертьфіналу другого за значущістю клубного євротурніру - Єврокубка.