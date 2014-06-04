Український легкоатлет претендує на звання кращого в Європі

Про це повідомляє прес-служба Європейської атлетичної асоціації (ЕАА).

4 травня на Кубку світу в китайському Тайцині Дмитренко на дистанції 20 км завоював особисте золото, подолавши шлях за 1 годину 18 хвилин 37 секунд. Потім він виграв і в командному турнірі разом з Ігорем Главаном, Назаром Коваленко, Іваном Лосєвим та Ігорем Лященко.

Крім українця в чоловічій номінації також представлені німець Крістіан Рейф (стрибки у довжину), французи Рено Лавіллені (стрибки з жердиною), Джиммі Віко (біг) і Паскаль Мартинот-Лагард (біг з бар'єрами,) чех Павло Маслак (біг на короткі дистанції), поляки Павло Файдек (метання молота) і Петро Малаховський (метання диска), а також представники Росії Олександр Лісовий (штовхання ядра), Іван Ухов (стрибки у висоту), Люкман Адамс (потрійний стрибок) і Михайло Рижов (спортивна ходьба).

Голосування за звання кращого атлета місяця триватиме до 16 червня.