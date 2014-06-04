Жіноча збірна України виступить на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
В Москві в Лужніках пройде FIBA 3×3 чемпіонат світу 2014 з баскетболу, в якому візьме участь жіноча збірна України.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Федерації баскетболу України.
Українська збірна виступатиме в такому складі: Віта Горобець, Наталія Скорбатюк, Оксана Степанюк та Вікторія Хомяк, тренер – Олена Федченко.
Згідно регламенту турніру 48 команд (24 в чоловічому та 24 у жіночому турнірах) з 35 країн будуть розділені на 4 групи по 6 команд (в обох турнірах) в груповій стадії, яка пройде за коловою системою. Чотири найкращі збірні виходять до 1/16 фіналу плей-офф.
Восени 2013 року на FIBA U18 3×3 чемпіонаті світу жіноча збірна України (вік гравців до 18 років) у складі Наталії Скорбатюк, Віти Горобець, Ірини Жмурко та Вікторії Бєліцької під керівництвом Олени Федченко ввійшла до вісімки найкращих команд світу.
Вперше світова першість з "вуличного" баскетболу відбулася два роки тому в Греції. Тоді чоловіча збірна Сербії стала першим чемпіоном світу. На даний момент чоловічий рейтинг очолює Польща, а жіночий – Румунія.