Букмекери назвали фаворитами чемпіонату світу з футболу збірні Бразилії та Аргентини

Зріз прогнозів більшості контор дає спеціалізований сайт betexplorer.com.

Так, ставки на перемогу в турнірі збірної Бразилії приймаються в середньому з коефіцієнтом 3,85 до 1, у той час як на перемогу аргентинців - 5.0 до 1. Також серед фаворитів високо котируються команди Німеччини (5,5) та чинні чемпіон світу іспанці (6,8).

На перемогу інших збірних ставки приймаються з розрахунку не менш як 21 до 1.

Що стосується кращого бомбардира ЧС-2014, то тут фаворитами є бразильці Неймар (2,02 до 1) і Фред (3,95 до 1).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу в Бразилії пройде з 12 червня по 13 липня.