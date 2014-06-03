Чемпіони України з ралі візьмуть участь в етапі чемпіонату світу
14:45, 03 червня 2014Спорт
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Шостий етап чемпіонату світу з ралі (WRC) - Rally Italia Sardegna, пройде на острові Сардинія, де стартують чинні чемпіони України Валерій Горбань і Володимир Корся.
На ралі Сардинії на учасників чекають 19 спецділянок загальною протяжністю 395 кілометрів / rally.ua
Про це повідомляє прес-служба команди Mentos Ascania Racing.
В рамках гонки екіпажам належить подолати 19 спецділянок загальною протяжністю 395 кілометрів. Гонка триватиме чотири дні. Ралі на Сардинії відома вузькими і швидкими дорогами, різноманітними спецділянками, чия довжина варіюється від 1,3 до без малого 60 км, складним покриттям і великою кількістю сюрпризів у вигляді вузьких узбіч, кам'янистих і слизьких ділянок.
У чотирьох попередніх гонках з десяти перемогу на Ралі Італії - Сардинії здобував Себастьян Леб.
Rally Italia Sardegna відбудеться з 5 по 8 червня.
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