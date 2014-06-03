Чемпіони України з ралі візьмуть участь в етапі чемпіонату світу

Про це повідомляє прес-служба команди Mentos Ascania Racing.

В рамках гонки екіпажам належить подолати 19 спецділянок загальною протяжністю 395 кілометрів. Гонка триватиме чотири дні. Ралі на Сардинії відома вузькими і швидкими дорогами, різноманітними спецділянками, чия довжина варіюється від 1,3 до без малого 60 км, складним покриттям і великою кількістю сюрпризів у вигляді вузьких узбіч, кам'янистих і слизьких ділянок.

У чотирьох попередніх гонках з десяти перемогу на Ралі Італії - Сардинії здобував Себастьян Леб.

Rally Italia Sardegna відбудеться з 5 по 8 червня.