Чемпіони України з ралі візьмуть участь в етапі чемпіонату світу

14:45, 03 червня 2014
Спорт
0

Шостий етап чемпіонату світу з ралі (WRC) - Rally Italia Sardegna, пройде на острові Сардинія, де стартують чинні чемпіони України Валерій Горбань і Володимир Корся.

На ралли Сардинии участников ждут 19 спецучастков общей протяженностью в 395 километров / rally.ua

Про це повідомляє прес-служба команди Mentos Ascania Racing.

В рамках гонки екіпажам належить подолати 19 спецділянок загальною протяжністю 395 кілометрів. Гонка триватиме чотири дні. Ралі на Сардинії відома вузькими і швидкими дорогами, різноманітними спецділянками, чия довжина варіюється від 1,3 до без малого 60 км, складним покриттям і великою кількістю сюрпризів у вигляді вузьких узбіч, кам'янистих і слизьких ділянок.

У чотирьох попередніх гонках з десяти перемогу на Ралі Італії - Сардинії здобував Себастьян Леб.

Rally Italia Sardegna відбудеться з 5 по 8 червня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter