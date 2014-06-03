НОК і Мінмолодьспорту України створили робочу групу із реформування спортивної сфери

Про це було оголошено під час наради за участю Булатова, Бубки, керівників національних федерацій з олімпійських видів спорту, фізкультурно-спортивних товариств та відомств, регіональних представництв НОК та Мінмолодьспорту, повідомили УНІАН в прес-службі НОК України.

Ініціатором такої роботи стали представники саме федерацій та громадськості.

Група буде готувати пакет пропозицій, направлених на створення ефективної моделі управління спортивною галуззю, її стратегію розвитку на багато років уперед. Очолив вищезазначену групу президент Федерації плавання України Дмитро Качуровський.

Також результатом роботи наради стало започаткування механізму забезпечення спільного фінансування спортивного календарю змагань. В нинішніх умовах Національний олімпійський комітет України надає допомогу федераціям, що дозволяє, до надходження бюджетних коштів, забезпечити виїзди українських спортсменів на основні змагання за рахунок цих коштів та ресурсів федерацій.

Сформовані, також, спільні робочі групи, основним завданнях яких є опрацювання законодавчих ініціатив, удосконалення взаємодії держаних та громадських інституцій, створення сприятливого бізнес-середовища для функціонування сфери фізичної культури і спорту.