Футболіст "Волині" Бабатунде зіграє на Чемпіонаті світу
11:48, 03 червня 2014Спорт
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Півзахисник луцької «Волині» Міхаель Бабатунде включений до заявки збірної Нігерії на Чемпіонат світу-2014.
Бабатунде (в центрі) представлятиме "Волинь" на чемпіонаті світу / fcvolyn.net
Про це повідомляє прес-служба "Волині".
Бабатунде сьогодні прибув разом із своєю збірною до США, де «суперорли» зіграють останні два спаринги напередодні відкриття чемпіонату світу в Бразилії. 3 червня пізно вночі у Філадельфії нігерійці зіграють із Грецією, а 7 червня у Джесконвіллі з американцями.
Збірна Нігерії у своїй групі F зіграє із Аргентиною, Боснією та Герцоговиною й Іраном. Стартовий поєдинок нігерійці зіграють 16 червня із Іраном.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з футболу-2014 відбудеться в Бразилії з 12 червня по 13 липня.
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