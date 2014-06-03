Футболіст "Волині" Бабатунде зіграє на Чемпіонаті світу

Про це повідомляє прес-служба "Волині".

Бабатунде сьогодні прибув разом із своєю збірною до США, де «суперорли» зіграють останні два спаринги напередодні відкриття чемпіонату світу в Бразилії. 3 червня пізно вночі у Філадельфії нігерійці зіграють із Грецією, а 7 червня у Джесконвіллі з американцями.

Збірна Нігерії у своїй групі F зіграє із Аргентиною, Боснією та Герцоговиною й Іраном. Стартовий поєдинок нігерійці зіграють 16 червня із Іраном.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з футболу-2014 відбудеться в Бразилії з 12 червня по 13 липня.