Гравець "Металіста" Соса не зіграє на Чемпіонаті світу за збірну Аргентини

10:09, 03 червня 2014
Спорт
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Головний тренер збірної Аргентини з футболу Алехандро Сабелья назвав остаточний склад з 23 гравців, які виступлять на чемпіонаті світу.

Лео Месси (слева) и Мартин Демикелис готовятся к чемпионату мира / Reuters

В їх число не потрапив гравець "Металіста" Хосе Соса, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій (FIFA).

У складі команди значаться: воротарі - Серхіо Ромеро (Монако), Маріано Андухар (Катанья), Агустін Оріон (Бока Хуніорс); захисники - Пабло Сабалета (Ман Сіті), Есек'єль Гарай (Бенфіка), Федеріко Фернандес (Наполі), Маркос Рохо (Спортинг), Мартін Демікеліс (Ман Сіті), Уго Кампаньяро (Інтер), Хосе Басанта (Монтеррей); півзахисники - Хав'єр Маскерано (Барселона), Фернандо Гаго (Бока Хуніорс), Лукас Більяр (Лаціо), Аугусто Фернандес (Сельта), Енцо Перес (Бенфіка), Рікі Альварес (Інтер), Максі Родрігес (Ньюеллс Олд Бойз), Анхель Ді Марія (Реал); нападники - Ліонель Мессі (Барселона), Серхіо Агуеро (Ман Сіті), Гонсало Ігуаїн (Наполі), Родріго Паласіо (Інтер), Есек'єль Лавессі (ПСЖ).

На чемпіонаті світу збірна Аргентини буде грати в групі F з командами Боснії і Герцеговини, Ірану та Нігерії.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з футболу-2014 пройде в Бразилії з 12 червня по 13 липня.

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