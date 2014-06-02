Жіноча збірна України з гандболу проведе вирішальні матчі відбору до Євро-2014

Про це повідомляє прес-служба Федерації гандболу України.

У розташування команди тренер Леонід Ратнер запросив 18 гандболісток.

Це воротарі Наталія Пархоменко ("Лада", Росія), Єлизавета Гілязетдінова ("Галичанка", Львів), Наталія Гайович ("Карпати", Ужгород), Олександра Кребс ("Ювента", Словаччина) та польові гравці = Вікторія Борщенко, Юлія Манагарова, Ольга Передерій (усі - "Ростов", Росія), Анастасія Підпалова ("Брест", Франція), Ольга Ніколаєнко ("Будапешт Банк", Угорщина), Ольга Лаюк ("Муратпаша", Туреччина), Ірина Шуцька ("Бухаресті", Румунія), Юлія Андрійчук ("Лада", Росія), Анна Редька ("Гомель", Білорусь), Ірина Стельмах, Тамара Смбатян (обидві - "Галичанка", Львів), Валерія Зоря ("Старт Ельблонг", Польща), Олена Уманець ("Карпати", Ужгород), Вікторія Бельмас ("Дніпрянка", Херсон).

Збір триватиме до 3 червня, після чого українська команда відправиться до міста Михаловці (Словаччина) на гру зі збірною Данії, що відбудеться 4 червня о 17.10 за Києвом.

11 червня, підопічні Леоніда Ратнера зіграють на виїзді проти Литви (18.30 за Києвом), а 15 червня (20.20 за Києвом) знову у Словаччині відбудеться заключний поєдинок збірної України у рамках відбору Євро-2014 з Австрією.

За регламентом змагань, до фінальної частини Євро-2014 з групи виходять дві найкращі команди. На даний момент, після першого кола турніру (3 матчі з 6) у збірної України 2 очки, у той час як у команд Даніі та Австріі по 6 балів. У команди Литви останнє місце й 0 очок.

Чемпіонат Європи відбудеться в Угорщині та Хорватіі з 7 по 21 грудня.