Михайличенко пішов слідами Блохіна

Олексій Михайличенко назвав перший у своїй кар`єрі склад національної збірної України, який готуватиметься до товариського матчу з кіпріотами. На учбово-тренувальний збір викликано всього дев`ятнадцять футболістів. При цьому зміни у складі, в порівнянні з попередніми «викликами» Олега Блохіна, мінімальні. У цьому плані Михайличенко можна дійсно назвати наступником Блохіна, пише газета "Дело".

Незважаючи на товариський статус гри зі збірною Кіпру, яка пройде на виїзді 6 лютого, новий наставник національної команди обмежився перевіреним колом футболістів. Головна зміна лише одна - до головної команди вперше викликаний 21-річний захисник «Динамо» Олег Допілка, добре знайомий Михайличенку з роботи в молодіжній збірній.

Допілка зміг нарешті закріпитися в основному складі свого клубу і тепер, судячи з усього, має забронювати собі традиційно проблемну позицію правого захисника і в збірній. Загалом у заявці Олексія Михайличенка - перевірені люди, що грали з Блохіним у відбірковому циклі до Євро-2008. Хіба що В’ячеслав Шевчук і Руслан Ротань в збірну залучалися з перервами.

Видання звертає увагу на те, що на збір не викликаний Андрій Воронін. Пошкодження нападаючого «Ліверпуля», яке той одержав на тренуванні, виявилося достатньо серйозним. Тому після поглибленого медобстеження стало відомо, що Воронін залишиться поза грою не на один, а на шість тижнів. Відповідно, до гри з Кіпром 6 лютого він готовий не буде.

Інтригуюча ситуація склалася з кандидатурою Андрія Шевченка. У «Челсі» якось непереконливо говорять про те, що українець травмований і його відновлення затягується на невизначені термін. Як бачимо, у штабу збірної України з цього приводу є своя думка і інша інформація. Принаймні прізвище Шевченка в списку Михайличенка присутнє.

Ще одна особливість складу від Михайличенка. Тренер вирішив не формувати великий список (наприклад, з 22 футболістів), викликаних на учбово-тренувальний збір. У заявці присутні лише два воротарі і шість півзахисників, два з яких - Гай і Михалик - останнім часом частіше діють в обороні.

Як нагадує газета, подібний «недобір» футболістів був властивий за часів Блохіна. Тепер уже наставник ФК «Москва» не бачив сенсу викликати нових гравців ради кількості або експериментів, якщо, на його думку, вони свідомо не відповідали рівню національної збірної.