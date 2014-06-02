Сина "Короля футболу" Пеле посадили на 33 роки

Про це повідомляє російська служба ВВС.

Як зізнався сам Едіньо, він страждає від наркотичної залежності, при цьому син Пеле заперечує пред'явлені йому звинувачення. Зв'язатися з ним журналістам не вдалося, проте очікується, що Едіньо подасть на апеляцію.

Рішення було винесено суддею невеликого прибережного бразильського містечка Прая-Гранді, розташованого в штаті Сан-Паулу.

Вперше Едіньо був заарештований у 2005 році. Його повне ім'я - Едсон Чолбі Насименту. Тоді він відбув тюремний термін за контрабанду наркотиків і зв'язок з наркодилерами.

Офіційно 43-річний син Пеле працює в якості футбольного тренера у місті Сантос. У 90-ті роки він був воротарем клубу "Сантос", за який раніше грав сам Пеле.