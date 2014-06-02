Сина "Короля футболу" Пеле посадили на 33 роки
15:30, 02 червня 2014Спорт
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Син легендарного бразильського футболіста Пеле - Едіньо - засудили до 33 років в'язниці за відмивання грошей, здобутих шляхом незаконного продажу наркотиків.
Едіньо збирається подавати апеляцію / bbc.co.uk
Про це повідомляє російська служба ВВС.
Як зізнався сам Едіньо, він страждає від наркотичної залежності, при цьому син Пеле заперечує пред'явлені йому звинувачення. Зв'язатися з ним журналістам не вдалося, проте очікується, що Едіньо подасть на апеляцію.
Рішення було винесено суддею невеликого прибережного бразильського містечка Прая-Гранді, розташованого в штаті Сан-Паулу.
Вперше Едіньо був заарештований у 2005 році. Його повне ім'я - Едсон Чолбі Насименту. Тоді він відбув тюремний термін за контрабанду наркотиків і зв'язок з наркодилерами.
Офіційно 43-річний син Пеле працює в якості футбольного тренера у місті Сантос. У 90-ті роки він був воротарем клубу "Сантос", за який раніше грав сам Пеле.
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