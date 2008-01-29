В Італії роздали «Футбольні Оскари»

У Серії А визначили лауреатів минулого року.

Сама церемонія нагородження пройшла в Мілані, де відбулася зустріч тренерів, капітанів команд і суддів, повідомляє Football.ua. Ця подія ще відома під назвою "Футбольний Оскар".

Бразилець Кака став не тільки кращим гравцем року, але і також його визнали кращим зарубіжним футболістом у країні.

А ось титул найсильнішого італійського гравця забрав Франческо Тотті, який добре проявив себе в минулому сезоні, забивши суперникам 26 голів.

Проте в Ромі відзначився не тільки їх легендарний "фантазіста", але й наставник команди Лучано Спаллетті, якому вручили приз найкращого тренера Італії. Цікаво, що Роберто Манчіні, який став чемпіоном разом з Інтером, взагалі залишився без нагород.

Тепер щодо позицій. Мабуть, вирішивши віддати належне спортивним досягненням Анджело Перуцці, який пішов з футболу в травні місяці, саме екс-кіперу Лаціо презентували нагороду кращого воротаря Ліги. А ось серед захисників окремо виділили Марко Матерацці, якому і дістався приз кращого оборонця.

Можливо, зараз це трохи дивно, але хороший подарунок був вручений і нападаючому Мілана, який останнім часом знаходиться не в кращій формі. Так бразильцеві Роналдо вручили нагороду з пафосною назвою "Чемпіонові серед чемпіонів".