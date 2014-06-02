Президент Прем’єр-ліги запропонував ФФУ терміново провести засідання Виконкому

Про це йдеться у відкритому листі Данілова, яке опубліковано на офіційному сайті ПЛ.

Зокрема, у листі йдеться: " Останнім часом у ЗМІ та серед уболівальників посилилася критика Федерації футболу України, в тому числі Виконкому ФФУ. У зв'язку з цим пропоную:

1. Припинити практику проведення засідань Виконкому у факсовому режимі.

2. Терміново (04.06.2014 р. або 05.06.2014 р.) провести засідання Виконкому, на якому обговорити ситуацію у професіональному футболі та актуальні питання діяльності ФФУ".

Ранішь сьогодні з’явилась інформація, з посиланням на віце-президента ФФУ Анатолія Попова про те, що 12 червня відбудеться засідання за участю керівників футбольних клубів України, на якому обговорюватиметься питання про кількість команд-учасниць ПЛ сезону 2014/15 та регламент турніру.