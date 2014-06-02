Помер триразовий Олімпійський чемпіон Валентин Манкін
14:12, 02 червня 2014Спорт
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На 76-му році життя, після тривалої хвороби, помер триразовий Олімпійський чемпіон з вітрильного спорту, член Української Академії спорту Валентин Манкін.
Валентин Манкін ставав чемпіоном Олімпійських ігор в трьох різних класах / sostenitori.info
Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Манкін є єдиним у світі яхтсменом, якому вдалося виграти золоті олімпійські медалі у трьох дисциплінах: «Фінн», «Темпест» і «Зоряний».
У складі збірної СРСР він неодноразово перемагав на чемпіонатах світу та Європи. Манкін був заслуженим майстром спорту СРСР, заслуженим тренером СРСР.
У 1987 році Манкін був включений в Міжнародний єврейський спортивний зал слави.
З 1988 року Манкін працював в Італії. Під його керівництвом тренувалися практично всі зірки італійського вітрильного спорту, зокрема олімпійська чемпіонка і чемпіонка світу Алессандра Сенсіні.
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