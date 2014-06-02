Українець Костюк виграв третю гонку Race Horizon Park

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Як і в перших двох гонках, на старт вийшли 20 професійних команд, з 9 країн Європи, а також українські гонщики. У змаганнях брали участь Wibatech Fuji Zory (Польща), ССN Metalac (Сербія), Sp Tableware Pro Cycling Team (Греція), Team Vorarlberg (Австрія), Georgian National Team (Грузія), Bike Aid - Ride for Help (Німеччина), BDC-Marcpol Team (Польща), Amore&Vita (Україна Італія), Moldavian National Team (Молдова), Vassil Levski (Болгарія), а також українські команди ISD Continental Cycling Team, «Промінь», Київ-Регіон, Ukrainian National Team, KOLSS CYCLING TEAM, Дніпропетровський регіон, KREMENCHUK, Миколаїв, Атлет-Одеса, Донецький регіон.

Першим фінішну лінію перетнув Денис Костюк (Україна, Kolss Cycling Team), друге місце посів Блажей Яничек (Польща, BDC Marcpol), третє - Олександр Паливода (Україна, Kolss Cycling Team).

Як і в попередні дні, згідно регламенту Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) переможець гонки отримав 40 очок в особистий рейтинг UCI. Володар другого місця заробив 30 очок, третього - 16.

«Те, що гонка проходить, як три одноденки, робить її ще більш привабливою для європейських спортсменів. Адже приїхати так далеко і відганяти лише день, не зовсім оптимально. Всі три дні залікові, отримують очки, як самі гонщики, так і команди, і країни. Тому в цьому році, це створило певний ажіотаж, дуже багато сильних іноземних команд заявлялися на гонку. Хочу відзначити, що нам вдалося все. Як в плані гарної організації і безпеки гонки, різновекторності програми, любителі велоспорту могли не тільки повболівати за фаворитів, але й позмагатися. А небесна канцелярія додала видовищності, складності і різноманітності в кожен день», - зазначив голова організаційного комітету велогонки Race Horizon Park і віце-президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко.

Як повідомляв УНІАН, переможцем змагань у перший день став Віталий Буц, а у другий день - Михайло Кононенко. Обидва спортсмени, також як і Денис Костюк, представляють українську команду Kolss Cycling Team.

Київська велогонка відбувалася з 30 травня по 1 червня.