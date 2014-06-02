Українська четвірка стала чемпіоном Європи з академічного веслування

Про це повідомляє офіційний сайт Європейської федерації веслування.

На фінішному відрізку наша команда не залишила шансів суперникам з Великобританії та Олімпійським чемпіонам Лондона-2012 – німцям, які посіли другу та третю сходинки відповідно.

Четвірка у складі Артема Морозова, Олександра Надтоки, Дмитра Міхая та Івана Довгодька фінішувала першою з результатом 5 хвилин 41,92 секунди.

Таким чином, збірна України зуміла потрапити до підсумкового командного заліку розділивши з 1 золотою медаллю 11-15 місця з командами Білорусі, Данії, Португалії та Сербії. Переможцем командного заліку стала збірна Великобританії - 2 золоті, 4 срібні й 2 бронзові нагороди.

Чемпіонат Європи з академічного веслування тривав у Сербії з 30 травня по 1 червня.