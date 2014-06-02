Українські легкоатлети виграли 13 ліцензій на юнацькі Олімпійські ігри

Про це УНІАН повідомили в Федерації легкої атлетики України.

«Золото» з рекордом змагань з бігу на 200 метрів виграла Джойс Коба (23,81 с).

Срібні медалі в активі Олександра Бараннікова (стрибки у висоту, 2,14 м), Альони Бєлякової (48,30 м), Гліба Піскунова (метання молота, 78,69 м) та Олександра Малосілова (потрійний стрибок, 15,71 м).

Бронзові медалі виграли Юлія Левченко (стрибки у висоту, 1,82 м), Яна Качур (400 м, 54,39 с) та Олександр Козубський (метання списа, 72,71 м).

Усі українські медалісти завоювали путівки на юнацькі Олімпійські ігри. Разом з ними ліцензії завоювали також спортсмени, що не зуміли потрапити на п’єдестал пошани – Владислав Малихін (стрибки з жердиною), Вікторія Сахно (метання молота), Юлія Байрак (штовхання ядра), Єлизавета Бабій (стрибки у довжину) і Марина Дуць (800 м).

Європейський відбір на ЮОІ відбувався в Баку (Азербайджан) 30 травня - 1 червня.