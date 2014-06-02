Ілля Кваша став бронзовим призером етапу Світової серії зі стрибків у воду
11:39, 02 червня 2014Спорт
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На змаганнях етапу Світової серії зі стрибків у воду у Віндзорі (Канада) українець Ілля Кваша здобув бронзову медаль у стрибках з 3-метрового трампліну.
Ілля Кваша здобув у Віндзорі бронзу / noc-ukr.org
Про це повідолмяє офіційний сайт змагань.
На 3-метровому трампліні українець набрав 498,05 бала. Перемогу у цій програмі святкував китайський стрибун у воду Хе Чонг (521,85). Другим став британець Джек Лоеру, який лише на 6 балів випередив нашого спортсмена.
Як повідомляв УНІАН, на попередньому етапі Світової серії у Москві в цій дисципліні Кваша здобув «срібло», встановивши при цьому свій особистий рекорд – 530 балів.
Головним стартом нинішнього сезону у стрибунів в воду стане чемпіонаті Європи, який у серпні відбудеться в Німеччині.
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