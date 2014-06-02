Ілля Кваша став бронзовим призером етапу Світової серії зі стрибків у воду

Про це повідолмяє офіційний сайт змагань.

На 3-метровому трампліні українець набрав 498,05 бала. Перемогу у цій програмі святкував китайський стрибун у воду Хе Чонг (521,85). Другим став британець Джек Лоеру, який лише на 6 балів випередив нашого спортсмена.

Як повідомляв УНІАН, на попередньому етапі Світової серії у Москві в цій дисципліні Кваша здобув «срібло», встановивши при цьому свій особистий рекорд – 530 балів.

Головним стартом нинішнього сезону у стрибунів в воду стане чемпіонаті Європи, який у серпні відбудеться в Німеччині.