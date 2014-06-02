Олег Верняєв визнаний найкращим спортсменом України в травні
11:17, 02 червня 2014Спорт
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Чемпіон та дворазовий бронзовий призер європейської першості зі спортивної гімнастики Олег Верняєв визнаний Національним олімпійським комітетом найкращим спортсменом України в травні.
Олег Верняєв (ліворуч) у Софії здобув три медалі європейської першості / noc-ukr.org
Його особистий наставник – Геннадій Сартинський - отримав визнання найкращого тренера останнього місяця весни, повідомляє прес-служба НОК України.
На чемпіонаті Європи в Софії (Болгарія) Верняєву не було рівних у вправах на брусах. Ще двічі наш гімнаст піднімався на п’єдестал пошани в опорному стрибку та командній першості.
Для Олега Верняєва це вже друге подібне високе визнання. Минулого разу цей гімнаст визнавався Національним олімпійським комітетом найкращим спортсменом листопада-2012.
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