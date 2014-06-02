Олег Верняєв визнаний найкращим спортсменом України в травні

Його особистий наставник – Геннадій Сартинський - отримав визнання найкращого тренера останнього місяця весни, повідомляє прес-служба НОК України.

На чемпіонаті Європи в Софії (Болгарія) Верняєву не було рівних у вправах на брусах. Ще двічі наш гімнаст піднімався на п’єдестал пошани в опорному стрибку та командній першості.

Для Олега Верняєва це вже друге подібне високе визнання. Минулого разу цей гімнаст визнавався Національним олімпійським комітетом найкращим спортсменом листопада-2012.