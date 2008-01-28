Спартак вивів київських динамівців до фіналу Кубка Першого каналу

На Кубку Першого каналу, що проходить в Ізраїлі, остаточно визначилися фіналісти. До Шахтаря приєдналося Динамо (Київ). Спартак забив "Червоній зірці" п`ять м`ячів, пропустивши натомість два, і став другим у групі, повідомляє Football.ua.

Спартак (Москва) - Црвена Звезда (Бєлград) 5:2 (Прудников 26, Дінєєв 42, Павленко 45, Дзюба 65, Павлюченко 70 - Баркос 58, Моліна, 87)

Спартак: Джанаєв, Штранцль (Паршивлюк, 74), Філіпенко, Ковач, Кудряшов, Павленко (Тітов, 72), Дінєєв (Горбатенко, 69), Майдана, Моцарт (Сабітов, 46), Прудников (Павлюченко, 67), Дзюба

ЦЗ: Банович, Анджелкович, Гуйє (Адамович, 46), Міладінович (Туторич, 69), Баста (Бурзанович, 46), Перович (Мілованович, 46), Мільяш (Кастільо, 46), Трайкович (Місдонгарде, 42), Короман (Моліна, 46), Тришковські, Баркос

Попередження: Туторич.

Фінал Шахтар - Динамо відбудеться 31 січня в Тель-Авіві.