Анатолій Тимощук відмовився від російського громадянства

Про це він розповів в інтерв'ю програмі Світське життя.

"Такі пропозиції були, коли я уперше приїхав в Санкт-Петербург. Зараз усі знають моє ставлення до цього. Я себе вважаю українцем, і не збираюся міняти свій паспорт, тому ніхто мені нічого не пропонує", - заявив Тимощук.