Анатолій Тимощук відмовився від російського громадянства
10:17, 01 червня 2014Спорт
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Український футболіст, півзахисник петербурзького Зеніту Анатолій Тимощук отримував пропозиції змінити громадянство, аби не вважатися легіонером, але відмовився.
Про це він розповів в інтерв'ю програмі Світське життя.
"Такі пропозиції були, коли я уперше приїхав в Санкт-Петербург. Зараз усі знають моє ставлення до цього. Я себе вважаю українцем, і не збираюся міняти свій паспорт, тому ніхто мені нічого не пропонує", - заявив Тимощук.
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